На кордоні України стоять понад 50 автобусів та майже 850 автомобілів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок середи, 3 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 55 автобусів та 842 автомобіля.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 70 л/а, 3 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 110 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 150 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 140 л/а, 20 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 130 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 50 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

"Малий Березний" - 25 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 35 л/а, 8 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 62 л/а, 1 автобус, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а (працює від 8 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а (працює від 8 до 20 години);

"Лужанка" - 30 л/а;

"Вилок" - 30 л/а.

До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.

Нагадаємо, через посилення перевірки чоловіків під час перетину кордону на КПП утворилися черги – Лубінець пояснив, чи не порушує посилення контролю права людей.

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