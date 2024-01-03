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На кордоні України стоять понад 50 автобусів та майже 850 автомобілів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять понад 50 автобусів та майже 850 автомобілів: де найбільші черги

Пункт пропуску "Краківець - Корчова" / Фото: Держприкордонслужба України

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок середи, 3 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 55 автобусів та 842 автомобіля.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.      

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 70 л/а, 3 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 110 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 150 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 140 л/а, 20 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 130 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 50 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

  • "Малий Березний" - 25 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 35 л/а, 8 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" - 62 л/а, 1 автобус, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а (працює від 8 до 19 години);
  • "Косино" - 10 л/а (працює від 8 до 20 години);
  • "Лужанка" - 30 л/а;
  • "Вилок" - 30 л/а.

До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.

Нагадаємо, через посилення перевірки чоловіків під час перетину кордону на КПП утворилися черги – Лубінець пояснив, чи не порушує посилення контролю права людей.

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Дата публікації
Перегляди
1939
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