На кордоні України стоять понад сотня автобусів та майже 500 автомобілів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок неділі, 31 грудня, у чергах на пунктах пропуску стоять 105 автобусів та 490 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 50 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 40 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 215 л/а, 31 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 13 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках;
- "Смільниця" - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Словаччина:
- "Малий Березний" - 20 л/а, (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 45 л/а, 5 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 15 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 25 л/а.
Румунія:
- "Порубне" - 5 автобусі (електронна черга).
Молдова:
- "Мамалига" - 2 автобуси (електронна черга).
Нагадаємо, польські перевізники збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до весни.
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