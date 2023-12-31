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На кордоні України стоять понад сотня автобусів та майже 500 автомобілів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять понад сотня автобусів та майже 500 автомобілів: де найбільші черги

КПП "Ягодин" / Фото: Державна прикордонна служба України

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок неділі, 31 грудня, у чергах на пунктах пропуску стоять 105 автобусів та 490 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.    

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 50 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 40 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 215 л/а, 31 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 13 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках;
  • "Смільниця" - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

  • "Малий Березний" - 20 л/а, (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 45 л/а, 5 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" - 15 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Лужанка" - 25 л/а.

Румунія:

  • "Порубне" - 5 автобусі (електронна черга).

Молдова:

  • "Мамалига" - 2 автобуси (електронна черга).

Нагадаємо, польські перевізники збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до весни.

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Дата публікації
Перегляди
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