На кордоні України стоять понад сотня автобусів та майже 500 автомобілів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок неділі, 31 грудня, у чергах на пунктах пропуску стоять 105 автобусів та 490 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 50 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 40 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 215 л/а, 31 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 13 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках;

"Смільниця" - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

"Малий Березний" - 20 л/а, (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 45 л/а, 5 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 7 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 25 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 5 автобусі (електронна черга).

Молдова:

"Мамалига" - 2 автобуси (електронна черга).

Нагадаємо, польські перевізники збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до весни.

Читайте також: