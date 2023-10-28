На кордоні України та Польщі не працює один із пунктів пропуску – яка причина

На кордоні України та Польщі 28 жовтня тимчасово не працює пункт пропуску "Рава-Руська" через проблеми з базою даних польської митниці у суміжному пункті пропуску.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"У пункті пропуску "Хребенне" (суміжний з пунктом пропуску "Рава-Руська") не працює база даних польської митниці. У зв’язку з цим оформлення осіб і транспортних засобів не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення пропускних операцій прикордонники повідомлять додатково.

Нагадаємо, в Україні через негоду затримується рух поїздів – деяких на понад 3 години.

Читайте також: