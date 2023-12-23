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На кордоні України та Польщі розблокували один із пунктів пропуску – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України та Польщі розблокували один із пунктів пропуску – подробиці

Пункт пропуску на кордоні Польщі та України / Фото: Держприкордонслужба України

Яка ситуація на кордоні з Польщею.

На кордоні України та Польщі 23 грудня розблокували пункт пропуску "Шегині-Медики" завдяки перемовинам з польським урядом.   

Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак у соцмережі "X" (Twitter). 

"Від самого ранку (23 грудня - ред.) разом з міністром ми поговорили з фермерами, які очолюють протест. Акція протесту призупинена, три основні вимоги увійдуть до стадії реалізації найближчим часом. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом опрацювати очікувані рішення. Саме так працює ефективне міністерство сільського господарства", – написав він.  

Нагадаємо, уряд Польщі сподівається розблокувати кордон з Україною до нового року.

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Дата публікації
Перегляди
97
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