На кордоні України та Польщі розблокували один найбільших із пунктів пропуску – що відомо

На кордоні Польщі та України 11 грудня розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

Як повідомили в ДПСУ, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Від 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі.

"За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", - повідомив Кубраков.

Нагадаємо, словацькі перевізники відновлюють блокування українських фур на кордоні (подробиці).

Читайте також провідні новини дня: