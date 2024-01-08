На кордоні України та Польщі у чергах стоять близько двох тисяч вантажівок - Демченко

На кордоні України та Польщі у чергах стоять близько двох тисяч вантажівок. Досі триває блокування трьох пунктів пропуску.

Про це “Укрінформу” повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – наголосив Андрій Демченко.

Він також додав, що 6 січня близько 21:00 був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика", але черги ще залишаються – станом на ранок 8 січня 550 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

Водночас на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Є зменшення черг з вантажних транспортних засобів в бік України. Інтенсивність руху на в'їзд та виїзд забезпечується. Черга залишається лише на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород". Станом на ранок 8 січня очікувало проїзду 400 вантажівок.

Нагадаємо, що найбільший інфраструктурний об'єкт на кордоні з Польщею пропускає найменше вантажівок.

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