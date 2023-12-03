На кордоні України та Польщі зупинив роботу ще один пункт пропуску – яка причина

На одному з пунктів пропуску не здійснюється оформлення осіб та транспортних засобів.

На кордоні України з Польщею 3 грудня тимчасово не працює пункт пропуску "Смільниця", а також місце пропуску поза ПП "Нижанковичі".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Як зазначили прикордонники, оформлення осіб та транспортних засобів не здійснюється через несправність бази даних митної служби.

Людей просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.

Нагадаємо, Петро Порошенко днями не зміг виїхати за кордон – його за межі України не випустила прикордонна служба. ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал із експрезидентом України.

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