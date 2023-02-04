На кордоні України та Румунії завершили реконструкцію пункту "Дяківці" вартістю майже 182 млн грн (фото)

На кордоні України з Румунією завершили реконструкцію пункту пропуску "Дяківці".
На українсько-румунському кордоні повністю завершена реконструкція міжнародного пункту пропуску "Дяківці".
Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
Так, у "Дяківцях" завершені будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв’язку, відремонтовано понад 7 км під'їзного шляху. Завершують роботи з облаштування території. Загальна вартість робіт – 181,5 млн грн.
Відкриють КПП "Дяківці" після завершення інфраструктурних робіт румунською стороною.
Запланована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, зокрема 10 автобусів, 1550 громадян, серед них 500 пішоходів.
Реконструкція пункту пропуску розпочалась 2015 року, потім її призупинили. Відновили роботи вже 2021 року.
Нагадаємо, в уряді пояснили, за яких умов жіінки-держслужбовиці можуть виїжджати за кордон.
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