На кордоні України відсутні авто – у пунктах пропуску близько 40 автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок суботи, 11 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 37 автобусів та вантажівки, зареєстровані в е-черзі. Черги із легкових автомобілів на кордоні – відсутні.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 7 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словаччина:
- "Ужгород" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Румунія:
- "Порубне" - 3 автобуси.
Черги на пунктах пропуску до Молдови відсутні.
Нагадаємо, ситуація на кордоні, яка виникла днями внаслідок страйку польських перевізників, залишається складною – чи пропускають там тепер пасажирський транспорт.
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