На кордоні України відсутні авто – у пунктах пропуску близько 40 автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок суботи, 11 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 37 автобусів та вантажівки, зареєстровані в е-черзі. Черги із легкових автомобілів на кордоні – відсутні.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 7 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 3 автобуси.

Черги на пунктах пропуску до Молдови відсутні.

Нагадаємо, ситуація на кордоні, яка виникла днями внаслідок страйку польських перевізників, залишається складною – чи пропускають там тепер пасажирський транспорт.

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