На кордоні України з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску: який і коли

Йдеться про міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове – Лонья".

На українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області 23 червня відновить роботу пункт пропуску "Дзвінкове". Проїхати через нього можна буде щоденно від 08:00 до 19:00 (за київським часом).

Про це повідомляють у МВС і ДПСУ.

Пояснюють рішення про відновлення роботи покращенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

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"За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи від 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску "Дзвінкове – Лонья", - сказано в повідомленні ДПСУ.

Зауважимо, в Україні уряд тимчасово скасував самоізоляцію після повернення з-за кордону. Йдеться про громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. А от іноземці повинні мати з собою один із трьох COVID-документів.

Як повідомлялося, для перетину кордону з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні розширено перелік документів, за наявності яких дозволяється проїздити на територію держави. Віднедавна до цього переліку додалися документи про вакцинацію, які мають бути правильно оформлені із вказуванням якими препаратами імунізовані громадяни. Усі деталі тут.

Нагадаємо, також від 23 червня на польсько-українському кордоні відновлюють роботу пункти пропуску "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця".

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