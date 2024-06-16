На кордоні України затримали громадян Німеччини та Італії: що про це відомо (фото)

Громадяни Німеччини та Італії на мотоциклах перетнули українсько-румунський кордон.

Троє громадян Німеччини та Італії на мотоциклах перетнули кордон України. Їх затримали українські прикордонники, оскільки любителі екстриму не мали з собою документів.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як стало відомо, громадяни Німеччини та Італії на мотоциклах перетнули українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску. Документів при собі не мали.

“Тож прикордонникам довелося урізноманітнити активний відпочинок “гостей” офіційними формальностями – складенням адмінпротоколів. Нині іноземці перебувають у прикордонному підрозділі. Згодом мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що двоє мешканців Чернівецької області намагалися подолати гірський маршрут і потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Мандрівка виявилася їм не під силу.

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