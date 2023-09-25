На кордоні України зменшились черги на виїзд: де найбільше авто та автобусів

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок понеділка, 25 вересня, у чергах на пунктах пропуску стоять 110 автомобілів та 35 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 30 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 4 автобуси (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 10 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 15 л/а (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а;

"Вилок" - 15 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 10 автобусів.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Читайте також: