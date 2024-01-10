На кордоні України значно зменшились черги з автобусів та авто – яка ситуація у пунктах пропуску

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок середи, 10 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 5 автобусів та 122 автомобіля.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Польща:
- "Устилуг" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 40 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словаччина:
- "Малий Березний" - 20 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 30 л/а, 3 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 12 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 10 л/а;
- "Вилок" - 10 л/а.
До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.
Нагадаємо, очільник Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль заявив, що європейські країни мають створити механізми повернення до України військовозобов’язаних для їх мобілізації на фронт.
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