На кордоні України значно зменшились черги з автобусів та авто – яка ситуація у пунктах пропуску

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок середи, 10 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 5 автобусів та 122 автомобіля.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Польща:

"Устилуг" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Малий Березний" - 20 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 3 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 12 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 10 л/а;

"Вилок" - 10 л/а.

До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.

Нагадаємо, очільник Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль заявив, що європейські країни мають створити механізми повернення до України військовозобов’язаних для їх мобілізації на фронт.

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