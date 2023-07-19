На кордоні України зросли черги на виїзд – де найбільше автомобілів та автобусів

У ДПСУ розповіли про черги на пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок 19 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 345 автомобілів 9 автобусів та 90 пішоходів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги фіксують на перетині кордону до Польщі у таких пунктах пропуску:
- "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 80 л/а, 2 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 30 л/а, 0 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
Словаччина
- "Малий Березний" - 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина
- "Тиса" - 25 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 20 л/а, 50 пішоходів;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.
На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.
Нагадаємо, переселенці, які перебувають за кордоном, не отримуватимуть виплат: кого це стосуватиметься.
Читайте також: