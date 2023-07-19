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На кордоні України зросли черги на виїзд – де найбільше автомобілів та автобусів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України зросли черги на виїзд – де найбільше автомобілів та автобусів

На кордоні України 19 липня зросли черги на виїзд. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

У ДПСУ розповіли про черги на пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 19 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 345 автомобілів 9 автобусів та 90 пішоходів.  

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ. 

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на перетині кордону до Польщі у таких пунктах пропуску:

  • "Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" - 80 л/а, 2 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 30 л/а, 0 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словаччина

  • "Малий Березний" - 5 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" -  0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина

  • "Тиса" - 25 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 20 л/а, 50 пішоходів;
  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, переселенці, які перебувають за кордоном, не отримуватимуть виплат: кого це стосуватиметься.

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Дата публікації
Перегляди
2120
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