- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 440
- Час на прочитання
- 1 хв
На кордоні України припинили пропускати людей та транспорт
Вʼїзд та виїзд громадян та оформлення транспортних засобів наразі не здійснюється.
Вʼїзд та виїзд громадян через пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинений внаслідок збою в роботі бази даних митниці.
Про це повідомили в ДПС.
«Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд до України та на виїзд з України тимчасово не здійснюється», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Івано-Франківської області. Йдеться про залізничні станції у Ворохті, Татарові й Вороненці.