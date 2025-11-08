На кордоні України припинили пропускати людей та транспорт

На кордоні тимчасово зупинені пропускні пункти

Вʼїзд та виїзд громадян через пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинений внаслідок збою в роботі бази даних митниці.

Про це повідомили в ДПС.

«Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд до України та на виїзд з України тимчасово не здійснюється», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Івано-Франківської області. Йдеться про залізничні станції у Ворохті, Татарові й Вороненці.