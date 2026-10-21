На кордоні України утворилися черги: які пункти найбільш завантажені 21 жовтня

Черги на кордоні сьогодні 21 жовтня / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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На кордоні України з Польщею 21 жовтня утворилися черги з автомобілів та автобусів. На угорському та словацькому напрямках скупчення транспорту менші, а на окремих пунктах пропуску до Румунії та Молдови черг узагалі немає.

Про ситуацію на кордоні повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України, оприлюднивши дані станом на 09:00 середи, 21 жовтня.

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Прикордонники попередили, що в пунктах пропуску можливі перебої в роботі електронних систем. Через це оформлення документів може затримуватися.

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Черги на кордоні з Польщею: де найбільше автомобілів

За ранковими даними Західного управління ДПСУ, найбільше легкових автомобілів зібралося на польському напрямку.

Станом на 09:00 черги на виїзд з України були такими:

«Шегині» — 50 легкових автомобілів, 60 пішоходів.

«Устилуг» — 35 легкових автомобілів, два автобуси.

«Краківець» — 20 легкових автомобілів, 15 автобусів.

«Нижанковичі» — 10 легкових автомобілів, чотири автобуси.

«Угринів» — п’ять автобусів, легкових автомобілів немає.

«Смільниця» — один автобус, легкових автомобілів немає.

Водночас у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Грушів» черг із легкових автомобілів та автобусів не було.

Окремі обмеження діють у пункті пропуску «Ягодин». Там тимчасово не пропускають легкові автомобілі, а перетин кордону пішки не здійснюється.

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Варто врахувати, що серед перелічених пунктів пропуску лише через «Шегині» можна перейти кордон із Польщею пішки в обох напрямках.

Згодом речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди повідомила виданню «Новини.LIVE», що станом на полудень 21 жовтня черги на польському кордоні дещо зменшилися.

Зокрема, у «Шегинях» очікували 45 легковиків, у «Краківці» — 15, а в «Нижанковичах» — 10.

На в’їзд до України через пункт пропуску «Медика — Шегині» перебували 30 автомобілів. На інших переходах скупчень транспорту не було.

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За її словами, протягом 20 жовтня західний кордон України з країнами Європейського Союзу та Молдовою в межах Чернівецької області перетнули 65 тисяч людей і 16 тисяч автомобілів. Це значно менше, ніж у літній сезон, коли кількість подорожніх зазвичай зростає.

Речниця пояснила, що черги на кордоні виникають нерівномірно. Наприклад, якщо багато водіїв одночасно обирають один пункт пропуску, перед ним може утворитися скупчення автомобілів.

Найчастіше таке трапляється на пункті пропуску «Краківці» та «Шегині», які залишаються одними з найпопулярніших переходів серед мандрівників.

Крім того, кількість людей на кордоні зазвичай збільшується перед вихідними та у вихідні дні. Натомість у будні охочих виїхати з України переважно менше.

Окремо Бурда пояснила, чи впливають повітряні тривоги на роботу пунктів пропуску. За її словами, якщо в районі оголошено тривогу та є загроза прикордонній інфраструктурі, оформлення людей і транспорту можуть тимчасово зупинити. Щойно ситуація стабілізується, роботу відновлюють.

Водночас нинішні черги, за словами речниці, не пов’язані з такими зупинками.

«Підстав говорити про очікування тривалістю в десятки годин також немає», — наголосила Бурда.

Вона пояснила, що важливо розрізняти черги легкових автомобілів, автобусів і вантажівок. Для автобусного та вантажного транспорту працює електронна система «єЧерга», яка дозволяє розподіляти їхнє прибуття до пунктів пропуску за часом.

Водночас кількість машин перед кордоном не завжди показує, скільки саме доведеться чекати. На швидкість проходження контролю впливають кількість людей і транспорту, інтенсивність руху, а також робота прикордонних та митних служб України й Польщі.

Тому перед поїздкою Бурда радить перевіряти актуальну ситуацію на офіційній Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ «Західний кордон» та за можливості обирати пункти пропуску з меншими чергами.

Кордон з Угорщиною: де є черги

За даними Західного управління ДПСУ станом на 09:00, на угорському напрямку значних черг не було.

У пункті пропуску «Вилок» очікували 15 легкових автомобілів, а в «Лужанці» — 10.

Водночас без черг працювали «Тиса», «Дзвінкове», «Косино» та «Велика Паладь».

Однак деякі пункти пропуску мають обмежений графік роботи:

«Дзвінкове» — від 08:00 до 19:00.

«Косино» — від 08:00 до 20:00.

«Велика Паладь» — від 08:00 до 19:00.

Через пункт пропуску «Тиса» перейти кордон пішки не можна.

Кордон зі Словаччиною: яка ситуація

На кордоні зі Словаччиною вранці 21 жовтня також не було великих черг.

За інформацією ДПСУ, у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України очікували 10 легкових автомобілів. Автобусів і пішоходів у черзі не було.

У «Малому Березному» черг узагалі не зафіксували. Обидва пункти пропускають пішоходів в обох напрямках.

Також без черг працювали «Малі Селменці». Однак цей перехід відкритий лише від 09:00 до 21:00.

Кордон із Румунією: чи є черги

На румунському напрямку, за ранковими даними Західного управління ДПСУ, черг не було.

Станом на 09:00 легкові автомобілі не накопичувалися перед такими пунктами пропуску:

«Дякове»;

«Солотвино»;

«Біла Церква»;

«Порубне»;

«Красноїльськ»;

«Дяківці».

У пунктах, для яких прикордонники навели дані щодо автобусів і пішоходів, черг також не зафіксували.

Кордон із Молдовою: де немає черг

На молдовському напрямку, за ранковим зведенням, також не зафіксували черг.

За інформацією Західного управління ДПСУ, станом на 09:00 у пунктах пропуску «Мамалига» та «Кельменці» не було черг із легкових автомобілів, автобусів і пішоходів.

Водночас ці дані стосуються лише двох зазначених переходів, а не всього українсько-молдовського кордону.

Фейки про величезні черги на кордоні

Тим часом Інститут масової інформації повідомив, що в соцмережах поширили відео, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито показані величезні черги автомобілів на українсько-польському кордоні.

Ролик почали активно публікувати 17 жовтня в Telegram, Facebook, Instagram і TikTok. У ньому стверджували, що через російські атаки та посилення заходів безпеки на кордоні водії змушені чекати десятки годин.

Представниця ІМІ у Волинській області Мая Голуб перевірила відео за допомогою сервісу Hive Detect. Результат показав 99,7% ймовірності того, що ролик створений штучним інтелектом.

Лише в одному з Telegram-каналів відео набрало понад 54 тисячі переглядів.

За даними ІМІ, неправдиву інформацію поширили також деякі польські медіа та російська пропаганда.

Водночас в Державній прикордонній службі України спростувувала повідомлення про те, що водіям легкових автомобілів нібито доводиться чекати по 40 годин, щоб перетнути кордон із Польщею.

Як повідомляє «Укрінформ», речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі пояснив, що ситуація залежить від виду транспорту. Зокрема, умови перетину кордону для легкових автомобілів, автобусів і вантажівок відрізняються.

За його словами, великих черг із легкових автомобілів на українсько-польському кордоні не фіксують. Однак у певні дні та години кількість машин перед пунктами пропуску може збільшуватися.

Найчастіше це відбувається напередодні вихідних та в суботу, коли більше людей вирушають за кордон.

Для прикладу Демченко навів статистику перетину всього державного кордону України. У п’ятницю його перетнули 92 тисячі людей, у суботу — 104 тисячі, а в неділю — близько 100 тисяч. Приблизно половина цього потоку припадає саме на кордон із Польщею.

Речник зазначив, що найбільше автомобілів зазвичай збирається біля трьох пунктів пропуску — «Устилуг» на Волині, а також «Шегині» та «Краківець» на Львівщині.

Іноді там одночасно можуть очікувати 60–70 автомобілів. Водночас на інших переходах черг може не бути взагалі.

«Я вкотре раджу людям ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску, не піддаватися панічним інформаціям, що доводиться стояти на кордоні 20 чи то 40 годин. Бо для легкового транспорту таких черг точно немає», — наголосив Демченко.

Нагадаємо, раніше польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації повідомило, що Польща може перенести прикордонний контроль з Україною на свою територію, якщо через погіршення безпекової ситуації перевірки на східному боці кордону стануть небезпечними.

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