ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

На кордоні України відновили роботу пункти пропуску

Станом на 16:20 суботи, 8 листопада, база даних Державної митної служби відновила функціонування.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пункт пропуску на кордоні

Пункт пропуску на кордоні / © ТСН

Пункти пропуску на кордоні України відновили свою роботу після збою в базі даних митниці.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією Державної митної служби України, станом на 16:20 суботи, 8 листопада, база даних ДМСУ відновила функціонування.

Про причини збою в роботі бази даних не повідомляється.

«Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Раніше цього дня оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд до України та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.

Нагадаємо, пункт пропуску «Гребенне — Рава-Руська» на кордоні з Польщею офіційно підключено до європейської системи контролю EES, що спрощує процедуру перетину для українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie