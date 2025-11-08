На кордоні України відновили роботу пункти пропуску

Пункт пропуску на кордоні / © ТСН

Реклама

Пункти пропуску на кордоні України відновили свою роботу після збою в базі даних митниці.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією Державної митної служби України, станом на 16:20 суботи, 8 листопада, база даних ДМСУ відновила функціонування.

Реклама

Про причини збою в роботі бази даних не повідомляється.

«Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Раніше цього дня оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд до України та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.

Нагадаємо, пункт пропуску «Гребенне — Рава-Руська» на кордоні з Польщею офіційно підключено до європейської системи контролю EES, що спрощує процедуру перетину для українців.