На кордоні України відновили роботу пункти пропуску
Станом на 16:20 суботи, 8 листопада, база даних Державної митної служби відновила функціонування.
Пункти пропуску на кордоні України відновили свою роботу після збою в базі даних митниці.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
За інформацією Державної митної служби України, станом на 16:20 суботи, 8 листопада, база даних ДМСУ відновила функціонування.
Про причини збою в роботі бази даних не повідомляється.
«Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Раніше цього дня оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд до України та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.
Нагадаємо, пункт пропуску «Гребенне — Рава-Руська» на кордоні з Польщею офіційно підключено до європейської системи контролю EES, що спрощує процедуру перетину для українців.