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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На кордоні України встановлять 135 мобільних укриттів: у яких областях

На 28 пунктах пропуску через державний кордон України та під’їзних дорогах до них планують облаштувати 135 первинних мобільних укриттів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Мобільне укриття

Мобільне укриття / © Facebook / Олександр Ткаченко

В Україні встановлять 135 первинних мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску через державний кордон та на під’їзних дорогах до них.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Закупівлі проводять регіональні Служби відновлення у п’яти областях:

  • Вінницькій;

  • Одеській;

  • Чернівецькій;

  • Закарпатській;

  • Волинській.

В Агентстві зазначили, що мобільні укриття мають посилити безпеку людей, які перетинають державний кордон, а також працівників пунктів пропуску.

"Встановлення укриттів є важливою складовою захисту прикордонної інфраструктури, яка щодня забезпечує безперервний рух людей і транспортних засобів", — наголосили у відомстві.

Точні терміни встановлення всіх 135 укриттів наразі не уточнюються.

Що ще важливо знати про безпеку під час обстрілів

Як уберегтися під час обстрілу вдома — де сховатися в помешканні, якщо швидко дістатися укриття неможливо, та як зменшити ризик травмування уламками.

Що робити після влучання в житло — як переконатися, що перебувати в будинку безпечно, зафіксувати пошкодження та звернутися по необхідну допомогу.

Що варто брати із собою до укриття під час тривоги — які речі можуть знадобитися під час тривалого перебування в укритті та що варто підготувати заздалегідь.

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