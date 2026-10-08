На кордоні України встановлять 135 мобільних укриттів: у яких областях

Мобільне укриття / © Facebook / Олександр Ткаченко

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В Україні встановлять 135 первинних мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску через державний кордон та на під’їзних дорогах до них.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Закупівлі проводять регіональні Служби відновлення у п’яти областях:

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Вінницькій;

Одеській;

Чернівецькій;

Закарпатській;

Волинській.

В Агентстві зазначили, що мобільні укриття мають посилити безпеку людей, які перетинають державний кордон, а також працівників пунктів пропуску.

"Встановлення укриттів є важливою складовою захисту прикордонної інфраструктури, яка щодня забезпечує безперервний рух людей і транспортних засобів", — наголосили у відомстві.

Точні терміни встановлення всіх 135 укриттів наразі не уточнюються.

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