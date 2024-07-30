На Одещині прикордонники затримали водія, який вигадав хитру схованку для перевезення ухилянта

За свої послуги водій мав отримати 7 тисяч доларів США.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали водія вантажівки на транзитній ділянці дороги "Одеса-Рені". Він намагався сховати пасажира та переправити його через кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

28-річний чоловік знайшов перевізника через інтернет і довірився його обіцянкам про безпечний маршрут. Щоб план незаконного перетину спрацював, водій вантажівки обладнав у багажнику спеціальний сховок для клієнта. Вантажівка також містила мотоцикл, але прикордонники не уточнили, чи був мотоцикл власністю прихованого чоловіка, чи використовувався для маскування.

Затриманий стверджував, що їхав до друга, за послугу перевезення водій отримати 7 тисяч доларів США.

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Водія звинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон за статтею 332 Кримінального кодексу, а пасажиру виписали протокол за адміністративне правопорушення за статтею 204-1 КУпАП, справу передано до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті 14-річний підліток допомагав групі ухилянтів незаконно переправитися через Тису. Затримані були з Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. Кожен заплатив від 4 до 6 тисяч доларів, а підліток мав отримати тисячу доларів за свої послуги.

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