На кордоні військовозобов'язані чоловіки пропонують по $1000 хабаря, щоб виїхати з України

На кордоні військовозобов'язані чоловіки пропонують по $1000 хабаря, щоб виїхати з України

Уже 16 чоловіків, які намагались за хабар виїхати з України, направили до військкоматів.

Протягом доби, 1 березня, прикордонники виявили 16 чоловіків, які незаконно намагалися покинути країну і підкупити правоохоронців.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Як зазначається, покинути країну незаконно намагалися як чоловіки молодшого віку, так і старшого, від 2002 до 1962 років народження. Вони пропонували хабарі від 150 доларів до 1 тисячі доларів.

Правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України, співробітники Держприкордонслужби документували та передавали для подальших правових дій представникам поліції.

«Шегині», «Краківець»,«Тисa», «Смільниця», «Косино», «Рава-Руська», «Серпневе»,«Дзвінкове» «Грушів», «Ягодин», «Табаки», «Порубне», «Вилок» - у жодному із цих пунктів пропуску, від західної до південної ділянки, перетнути кордон їм не вдалося. До того ж їм доведеться найближчим часом ще й відвідати районні військкомати.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Відтепер, за даними ДПСУ, українців направляють до районних військкоматів.

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