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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2383
Час на прочитання
2 хв

На кордоні з Білоруссю фіксують зміни: у ДПСУ зробили заяву

Росія нарощує вплив на Білорусь. У ДПСУ розповіли, до чого готуються біля кордону України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Кордон з Білоруссю

Кордон з Білоруссю / © ДПСУ

Росія продовжує чинити вплив на Білорусь, де зараз фіксують розширення мережі військових об’єктів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю — заява Демченка

За словами речника ДПСУ, біля українського кордону ситуація залишається контрольованою, і немає збільшення кількості військ, техніки чи створення нових ударних сил.

«За даними розвідки, вплив Росії на Білорусь триває. Вглиб цієї країни відбувається нарощення військових інфраструктурних об’єктів — і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад. Тому наше завдання — нарощувати наші оборонні можливості та бути готовими до будь-якого розвитку ситуації», — заявив Андрій Демченко.

Речник уточнив, що біля кордону України залишається те саме угруповання, яке розгорнули ще 2022 року після заяв самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про нібито загрозу з боку України.

«Додам, що ті підрозділи, які Білорусь ще від 2022 року тримає у напрямку нашого кордону… — їхня кількість не збільшується, а періодично відбувається їхня ротація, яку ми бачимо і зараз. В цей момент якраз замінюється один підрозділ на інший», — зазначив Демченко.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що у Білорусі під впливом Росії завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону. За даними керівництва, у російських документах це будівництво безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «сво».

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що Україна потребує створення нових військових бригад на тлі загрози наступу з Білорусі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2383
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