На кордоні з Білоруссю пролунали вибухи: що відомо

У прикордонній смузі з Білоруссю на півночі Рівненської області пролунали вибухи, які спровокував цивільний громадянин, проігнорувавши попередження про міни.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, чоловік рухався у напрямку кордону із Білоруссю. Він постраждав внаслідок вибухів, але його життя поза загрозою.

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Олександр Коваль нагадав, що перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби.

“На кордоні діють режимні обмеження. Перебування там цивільних заборонене. Водночас воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, зокрема шляхом мінування", — написав він.

Нагадаємо, раніше на аеродромі "Барановичі" у Білорусі було піднято в повітря винищувач для перехоплення російського безпілотника Shahed-136/131.

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