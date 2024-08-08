На кордоні з Білоруссю пролунали вибухи: що відомо

Цивільний чоловік проігнорував попередження про заміновану територію.
У прикордонній смузі з Білоруссю на півночі Рівненської області пролунали вибухи, які спровокував цивільний громадянин, проігнорувавши попередження про міни.
Про це у четвер, 8 серпня, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За його словами, чоловік рухався у напрямку кордону із Білоруссю. Він постраждав внаслідок вибухів, але його життя поза загрозою.
Олександр Коваль нагадав, що перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби.
“На кордоні діють режимні обмеження. Перебування там цивільних заборонене. Водночас воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, зокрема шляхом мінування", — написав він.
Нагадаємо, раніше на аеродромі "Барановичі" у Білорусі було піднято в повітря винищувач для перехоплення російського безпілотника Shahed-136/131.
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