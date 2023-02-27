На кордоні з Білоруссю за дивних обставин загинув 33-річний боєць ТРО Волині: розпочато розслідування

На українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк.

Про це інформує "Суспільне" з посилання на речника 100-ї бригади Сергія Хомінського.

За словами речника бригади, військовий загинув на світанку 25 лютого. За яких обставин - наразі з'ясовують.

Із загиблим молодшим сержантом попрощалися у неділю, 26 лютого, в селі Сільце Ратнівської громади.

"Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", – сказав Сергій Хомінський.

У пресслужбі поліції Волинської області повідомили, що за фактом загибелі військового відомості внесено до ЄРДР.

"Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває",- сказала інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич.

Як інформує 24 канал, Мережею вже поширюється інформація про те, що уранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білоруссю, внаслідок чого й міг загинути воїн. Пресофіцер 100-ї бригади Тероборони закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації.

Водночас сестра загиблого Олена Панасюк вважає, що її брат загинув від ворожої кулі.

"Загинув наш брат на кордоні поблизу с. Тур. Але влада на запитання людей, як загинув військовослужбовець на мирній території - відмовчується. Натомість Ратнівська громада (ТГ) виставляє гидотну картину, що на кордоні тихо, спокійно і ніяких заворушень не було і не має. В інших соцмережах люди задають питання "чого помер?" Чого? Бо його вбила ворожа куля! То ж майте совість розповісти людям правду, як загинув наш захисник", - написала сестра загиблого на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.

Нагадаємо, загибель мобілізованого із Тернополя Богдана Покітка, якого доправили на фронт менше ніж через місяць після отримання повістки, прокоментували у військкоматі та спеціалізованій прокуратурі.

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