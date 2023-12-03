На кордоні з Харківською областю фіксують значну активність ворога — речник ДПСУ

Російська окупаційна армія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. Водночас на Харківщині зросла кількість ворожих обстрілів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, активність ворога фіксується упродовж останніх кількох тижнів.

"Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - Харківщина. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області”, - зазначив Демченко.

Речник ДПСУ припустив, що росіяни змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що “на Сумському напрямку у них нічого не виходить".

Демченко додав, що на прикордонні Харківщини значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.

Нагадаємо, раніше найбільшу активність ворожих ДРГ фіксували у Сумській області.

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