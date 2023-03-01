На кордоні з Молдовою можуть бути провокації з боку ДРГ – Гуменюк

На ділянці кордону з Придністров’ям немає критичної сили, яка здатна відкрити другий фронт.

На кордоні з Молдовою не виключені провокації диверсійно-розвідувальних груп, але наразі активності ворога на цій ділянці кордону не спостерігається.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіли речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Загроза з цього напрямку нам була відома від самого початку повномасштабного вторгнення, ми усвідомлювали особливість цього регіону. Оборона була розгорнута одразу, від перших днів. Наші сили абсолютно рівноцінні тим силам, які гіпотетично можуть бути спровоковані з напрямку Придністров'я. Але, скоріш за все, це можуть бути поодинокі диверсійно-розвідувальні групи для розхитування ситуації в регіоні. Окрім військової оборони, ми продовжуємо працювати з місцевим населенням для роз'яснення справжнього стану справ, щоб на них не впливала російська пропаганда", - розповіла вона.

Провокації РФ у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Москви здійснити державний переворот у Кишиневі. Росія за допомогою протестів опозиції хоче змінити владу в країні.

Прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано. Крім того, російський контингент звідти потрібно вигнати.

У ДПСУ наголосили, що на кордоні з Придністров'ям вжито посилені заходи підрозділами прикордонної служби, Збройних Сил та Нацгвардії.

В ОК "Південь" запевнили, що Україні не загрожує висадження десанту Росії у Придністров'ї.

"Міністерство оборони невизнаної республіки" заявило, що у Придністров'ї від 1 березня розпочнуться військові збори.

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