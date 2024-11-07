На кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску: заява ДПСУ

Там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті.

На кордоні України та Молдови тимчасово призупинили роботу прикордонні пункти пропуску. Відповідно пропускні операції не відбуваються.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про кордон з Молдовою, то пункти пропуску не функціонують, і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті", – заявив Демченко.

Також читайте Польща змінила вимоги до документів для в'їзду дітей з України

Він також поінформував, що пасажиропотік на кордоні зменшився в порівнянні з літнім періодом. Протягом попередньої доби кордон перетнули 80 тис. людей. У вихідні ця кількість може сягати 100-105 тис. осіб за добу.

За словами речника ДПСУ, що українські прикордонники щодня затримують десятки людей під час їхніх спроб незаконно залишити країну. Більшість таких випадків стаються поза межами пунктів пропуску в зеленій зоні. Але від серпня цих випадків меншає, зокрема й через погоду.

Демченко зауважив, що зафіксовані понад 40 смертей українців під час їхніх намагань перетнути кордон у горах чи через річки.

Зауважимо, прикордонники попереджали, що в ніч проти 8 листопада буде перекритий рух на транзитній ділянці автодороги Одеса – Рені. Там встановлюватимуть обладнання для моніторингу руху транспорту.

До слова, невдовзі на Закарпатті на кордоні з Угорщиною та Румунією з’являться нові пункти пропуску.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.