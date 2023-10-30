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На кордоні з Молдовою не працюватиме один з пунктів пропуску – коли та яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні з Молдовою не працюватиме один з пунктів пропуску – коли та яка причина

Пункт пропуску / Фото: УНІАН

На кордоні з Молдовою тимчасово призупинить роботу один з пунктів пропуску.

Пункт пропуску "Мамалига-Крива", що на кордоні України та Молдови, 31 жовтня тимчасово призупинить свою роботу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.  

"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня від 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться у повідомленні.

Найближчі пункти пропуску для перетину – "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани". Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року.

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Дата публікації
Перегляди
47
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