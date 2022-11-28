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На кордоні з Молдовою не працюють 6 пунктів пропуску через відсутність світла

Автор
Денькович Ярослава
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На кордоні з Молдовою не працюють 6 пунктів пропуску через відсутність світла

Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

В Україні знову запровадили екстрені відключення електроенергії.

У понеділок, 28 листопада, на українсько-молдовському кордоні призупинили роботу шість пунктів пропуску через відсутність електроенергії та технічні збої в митних базах даних України.   

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Прикордонна поліція Молдови повідомила про призупинення роботи трьох пунктів пропуску - Вулканешти-Виноградівка, Мирне-Табаки та Басарабка-Серпневе.

Пізніше істало відомо про призупинення роботи ще трьох пунктів пропуску – Чадир-Лунга-Нові Траяни, Окниця-Сокиряни та Сейць-Лісне.

Відключення електроенергії 28 листопада

Зранку на всій території України застосовуються аварійні відключення через дефіцит потужностей в енергосистемі. 

Президент України Володимир Зеленський попередив про нові ракетні удари Росії. 

Енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак – 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. 

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Дата публікації
Перегляди
430
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