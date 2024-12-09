На кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції: що сталося

У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах трьох областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.
На кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.
"У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови", – йдеться у повідомленні.
Держприкордонслужба просить врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою чоловік раптово "зцілився" від серйозної вади.
Читайте також: