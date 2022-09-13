На кордоні з Молдовою затримали двох ухилянтів: їх видав запах парфумів 

На кордоні з Молдовою затримали двох ухилянтів.

Вони намагались втекти з України, проте їх затримали через запах парфумів.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Ухилянти намагались втекти з України в обхід пункту пропуску "Залізничне". Їх затримали прикордонники через запах парфумів.

"Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув запах стійких парфумів від віяння вітру. Затримані чоловіки, призовного віку, пояснили, що в сусідній країні живе їх рідня, а в законний спосіб потрапити до них неможливо", - йдеться у повідомленні.

На порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби".

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