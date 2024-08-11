Прикордонники затримали трьох кулінарів під час спроби незаконного перетину кордону з Молдовою.

Трьох громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Яськи.

Про це повідомляє ДПСУ.

Чоловіків зафіксували технічні засоби охорони кордону. Як з’ясувалось, мешканці Одеської та Запорізької областей працювали кухарями в одному з одеських ресторанів. Небезпечний маршрут, який включав проходження через хащі та форсування річки Дністер, спланував для своїх колег уродженець населеного пункту прикордоння.

На кордоні з Молдовою затримали кухарів-ухилянтів / Фото: Держприкордонслужба України

Порушників одразу було затримано. Відносно них складені протоколи про адміністративні правопорушення 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровано до суду.

На кордоні з Молдовою затримали кухарів-ухилянтів / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали депутата з Черкаської області при спробі незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.