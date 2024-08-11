На кордоні з Молдовою затримали кухарів-ухилянтів: фото

Прикордонники затримали трьох кулінарів під час спроби незаконного перетину кордону з Молдовою.
Трьох громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Яськи.
Про це повідомляє ДПСУ.
Чоловіків зафіксували технічні засоби охорони кордону. Як з’ясувалось, мешканці Одеської та Запорізької областей працювали кухарями в одному з одеських ресторанів. Небезпечний маршрут, який включав проходження через хащі та форсування річки Дністер, спланував для своїх колег уродженець населеного пункту прикордоння.
Порушників одразу було затримано. Відносно них складені протоколи про адміністративні правопорушення 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровано до суду.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали депутата з Черкаської області при спробі незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.
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