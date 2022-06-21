На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску змінює режим роботи: деталі

Від 27 червня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запроваджується оформлення лише вантажних транспортних засобів.
Легкові автомобілі та транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн перенаправлятимуть до інших пунктів пропуску. А для руху порожніх вантажівок виділять окремі смуги.
Про це інформує ДПСУ.
Через "Ягодин" тимчасово пропускатимуть і рейсові автобуси. Їхнє оформлення буде здійснюватися до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краківець".
Таких домовленостей було досягнуто між Міністерством інфраструктури України, Держприкордонслужбою, Держмитслужбою та відповідними відомствами Польщі. Рішення ухвалили задля пришвидшення пропуску через кордон вантажівок та зменшення черг перед цим пунктом пропуску.
Також розглядалося питання можливості організації спільного огляду в автомобільних та залізничних пунктах пропуску.
Нагадаємо, що з України минулої доби виїхали 40 тисяч людей.
Читайте також:
- Понад $50 тис. за втечу від мобілізації: на Закарпатті затримали підозрюваних у переправлянні чоловіків до ЄС
- Оформлення паспорта за кордоном: Кабмін дозволив процедуру
- Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини: зафіксовано чотири вибухи