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На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску змінює режим роботи: деталі

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На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску змінює режим роботи: деталі

Фото: ДПСУ

Від 27 червня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запроваджується оформлення лише вантажних транспортних засобів.

Легкові автомобілі та транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонн перенаправлятимуть до інших пунктів пропуску. А для руху порожніх вантажівок виділять окремі смуги.

Про це інформує ДПСУ.

Через "Ягодин" тимчасово пропускатимуть і рейсові автобуси. Їхнє оформлення буде здійснюватися до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краківець".

Таких домовленостей було досягнуто між Міністерством інфраструктури України, Держприкордонслужбою, Держмитслужбою та відповідними відомствами Польщі. Рішення ухвалили задля пришвидшення пропуску через кордон вантажівок та зменшення черг перед цим пунктом пропуску. 

Також розглядалося питання можливості організації спільного огляду в автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

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