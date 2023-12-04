На кордоні з Польщею почали пропускати одну з категорій вантажівок – подробиці від ДПСУ

Україна та Польща домовилися про запуск контрольно-пропускного пункту "Угринів – Долгобичув" у Львівській області для пропуску порожніх вантажівок. КПП запрацював 4 грудня і пустив перші вантажні транспорти. Водночас блокада на кордоні з Польщею ще триває.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Від 1 години ночі на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" розпочалося оформлення вантажно-транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, які їдуть через кордон порожні на виїзд з України до Польщі", – сказав речник ДПСУ.

Як зазначив Демченко запуск пропускного пункту "Угринів – Долгобичув" – це домовленість, яка була досягнута між Україною і Польщею для того, щоб надалі розблокувати всі напрямки руху. Зокрема, це має зменшити кількість черг на кордоні.

Станом на ранок понеділка, 4 грудня, у пункті пропуску було оформлено 30 вантажівок, які перетнули кордон. Їх пускали у загальній живій черзі, а всього зранку на можливість перетину кордону очікували близько 60 вантажівок.

В інших пунктах пропуску, на кордоні з Польщею в бік України, станом на ранок понеділка на території Польщі перебували в чергах близько 2,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше – у пункті пропуску "Рава-Руська".

Нагадаємо, у Польщі посилили контроль за українськими перевізниками, особливо це робиться на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де відбувається блокада кордону.

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