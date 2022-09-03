На кордоні з Польщею призупинять рух транспорту на одному із пунктів пропуску

У пункті "Устилуг" у понеділок, 5 вересня, від 9:00 до 12:00 пропуск та оформлення усіх транспортних засобів буде призупинено.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон.

"За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску " "Устилуг" триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що вимагає відключення від електроживлення. Тому пропуск та оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках (виїзду та в'їзду до України) у цей проміжок часу буде призупинено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ​​найближчий пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який може слідувати легковий автотранспорт та вантажівки загальною масою до 7,5 тонн – "Угринів", що на Львівщині.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби".

Читайте також: