На кордоні з Польщею призупинять рух транспорту на одному із пунктів пропуску

Громадян просять врахувати інформацію під час планування поїздок.
У пункті "Устилуг" у понеділок, 5 вересня, від 9:00 до 12:00 пропуск та оформлення усіх транспортних засобів буде призупинено.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон.
"За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску " "Устилуг" триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що вимагає відключення від електроживлення. Тому пропуск та оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках (виїзду та в'їзду до України) у цей проміжок часу буде призупинено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найближчий пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який може слідувати легковий автотранспорт та вантажівки загальною масою до 7,5 тонн – "Угринів", що на Львівщині.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби".
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