На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок на одному з напрямків

У четвер, 28 березня, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею фермери тимчасово розблокували рух вантажівок в обох напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається: суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Наразі на КПП "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області, на перетин кордону в черзі очікують 120 вантажівок.