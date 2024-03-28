На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок на одному з напрямків

У черзі біля ККП - понад сто вантажних транспортних засобів.
У четвер, 28 березня, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею фермери тимчасово розблокували рух вантажівок в обох напрямках.
Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається: суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.
Наразі на КПП "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області, на перетин кордону в черзі очікують 120 вантажівок.
Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня, на двох пунктах пропуску фермери не пускають фури до Польщі - це "Ягодин" у Волинській області та "Рава-Руська" на Львівщині.
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