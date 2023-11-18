На кордоні з Польщею скупчилися тисячі вантажівок: кількість росте (відео)

Тисячі вантажівок скупчилися у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею через протести польських перевізників.

Станом на ранок 18 листопада у чергах на польському кордоні скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. У порівнянні з попереднім днем ця кількість продовжує зростати.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин - 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", – розповів Демченко.

Крім того, речник Держприкордонслужби заявив, що перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Так, зокрема, на КПП Шегині нині перебувають близько 1200 вантажівок.

Демченко додав, що легкові авто та можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону. Вони вимагають відновити дозвільну систему для водіїв, яка діяла до повномасштабного вторгнення.

Після цього на кордоні зі Словаччиною через бойкот перевізників також зросла черга з вантажівок. Тож тепер до блокади можуть приєднатися також угорці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Кількість фур на кордонах зростає! Ситуація погіршується і на КПП зі Словаччиною"

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