На кордоні з Польщею стоять сотні авто: де найбільші черги

Також черги зафіксовано на західних кордонах з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови.

У четвер, 22 грудня, на західних кордонах України утворились черги із сотень авто. Найбільше машин стоять у заторах на виїзд до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. черги на кордоні з Польщею на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 120 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 120 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 90 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 120 л/а, 13 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 130 л/а, 10 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 90 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Також черги зафіксовано на кордонах з іншими сусідніми країнами.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 50 л/а, 25 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Лише на кордоні з Молдовою черг на виїзд з України не зафіксовано.

Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Ситація на західних кордонах України

На пунктах пропуску можлива нестабільна ситуація з електроенергією. Електронні системи контролю можуть давати збій. Тож подорожувальників просять враховувати всі обставини під час планування маршруту.

Очікують, що черги, принаймні з легковиків, можуть зменшитися після Різдва - 25 грудня.

Читайте також: