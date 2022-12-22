На кордоні з Польщею стоять сотні авто: де найбільші черги

Також черги зафіксовано на західних кордонах з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови.
У четвер, 22 грудня, на західних кордонах України утворились черги із сотень авто. Найбільше машин стоять у заторах на виїзд до Польщі.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
За даними прикордонників, станом на 12:00 год. черги на кордоні з Польщею на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
- "Устилуг" - 120 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 120 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 90 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 120 л/а, 13 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 130 л/а, 10 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 90 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Також черги зафіксовано на кордонах з іншими сусідніми країнами.
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 50 л/а, 25 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 20 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
"Порубне" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Лише на кордоні з Молдовою черг на виїзд з України не зафіксовано.
Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.
Ситація на західних кордонах України
На пунктах пропуску можлива нестабільна ситуація з електроенергією. Електронні системи контролю можуть давати збій. Тож подорожувальників просять враховувати всі обставини під час планування маршруту.
Очікують, що черги, принаймні з легковиків, можуть зменшитися після Різдва - 25 грудня.
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