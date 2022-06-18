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На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску: який і яка є альтернатива

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На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску: який і яка є альтернатива

Фото: Державна прикордонна служба України

Пункт пропуску "Краківець-Корчова" на українсько-польському кордоні тимчасово не працюватиме.

Пункт пропуску "Краківець-Корчова" не працюватиме на виїзд з України до Польщі від неділі, 19 червня.

Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ.

У зв'язку з тим, що "Краківець-Корчова" тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону. Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:

  • "Грушів - Будомєж";
  • "Шегині - Медика";
  • "Рава-Руська - Хребенне".

У МВС зауважили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін. 

Нагадаємо, на Буковині відкриють два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією.

Як повідомлялося, чоловік намагався виїхати за кордон у туалеті потяга, щоб уникнути мобілізації.

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