На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску: який і яка є альтернатива

На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску: який і яка є альтернатива

Пункт пропуску "Краківець-Корчова" на українсько-польському кордоні тимчасово не працюватиме.

Пункт пропуску "Краківець-Корчова" не працюватиме на виїзд з України до Польщі від неділі, 19 червня.

Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ.

У зв'язку з тим, що "Краківець-Корчова" тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону. Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:

"Грушів - Будомєж";

"Шегині - Медика";

"Рава-Руська - Хребенне".

У МВС зауважили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.

Нагадаємо, на Буковині відкриють два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією.

Як повідомлялося, чоловік намагався виїхати за кордон у туалеті потяга, щоб уникнути мобілізації.

Читайте також: