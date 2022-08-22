На кордоні з Польщею у чергах стоїть понад сотню авто: яка ситуація на пунктах пропусків

За добу з України виїхали 46 тисяч людей. Станом на ранок понеділка на українсько-польському кордоні утворились черги із понад сотні автомобілів.

За добу 21 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 97 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 46 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулась 51 тисяча осіб, 47 тисяч з них – українці.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 22 серпня найбільші черги утворились на українсько-польському кордоні. В тягучках на виїзд з України авто стоять у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 150 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 70 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 120 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 20 л/а, 0 автобусів, 90 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

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