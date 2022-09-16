На кордоні з Польщею утворилися черги з десятків авто: на яких ПП найбільше машин

Прикордонники розповіли, яка ситуацію була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги.

За добу 15 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас повернулися до України понад 32 тисячі осіб, понад 29 тисяч із них – громадяни України.

За цей період було оформлено 93 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 16 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

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