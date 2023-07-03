На кордоні з Польщею утворилися великі черги – прикордонники звернулись до українців

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею та розповіли, де краще перетинати кордон.

На пропускних пунктах України до Польщі збільшився пасажиропотік у зв’язку з початком літнього сезону та канікул.

Про це повідомила пресслжужба ДПСУ.

Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, рекомендують обирати для перетину кордону пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, Держприкордонслужба розповіла, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон.

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