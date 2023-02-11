На кордоні з Польщею відкриється пункт пропуску для вантажівок, однак пропускатимуть не всіх: деталі

На ще одному пункті пропуску з Польщею пропускатимуть лише певну категорію вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення.

Від понеділка, 13 лютого, у Львівській області на кордоні з Польщею відкриється ще один пункт пропуску – він буде доступний лише для пустих вантажівок.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Від 8:00 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі-Мальховіце" розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", - йдеться у повідомленні.

Пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках виїзд з України та в’їзд до України.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на українсько-румунському кордоні офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дьяківці – Раковець".

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