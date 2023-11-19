На кордоні з Польщею запрацював штаб для українських водіїв – як та яку допомогу можна отримати

Штаб працюватиме допоки кордон не буде знову працювати у нормальному режимі.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило на кордоні з Польщею штаб для допомоги українським водіям, які не можуть перетнути пункти пропуску через блокаду польських перевізників.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Водіїв обіцяють забезпечити їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

На кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки.

За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і перебуває на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює "гаряча лінія" "Укртрансбезпеки" +38 (067) 120 0483.

Додаткові потреби водії можуть вказати через гугл-форму.

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

"Штаб працюватиме за підтримки профільних асоціацій та перевізників, доки стабільний рух через пункти пропуску не відновиться", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею станом на ранок 19 листопада стояли близько 3000 вантажних транспортних засобів через блокування руху польськими перевізниками.

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