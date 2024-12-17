На кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуску: подробиці

Цей пункт буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.

20 грудня 2024 року запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні Нижанковичі – Мальховичі.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

"Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав прикордонні позиції на Сумщині, розташовані на кордоні з росією. Під час робочої поїздки він ознайомився із поточною ситуацією на оборонних лініях, де прикордонники утримують свої позиції, а також перевірив стан забезпечення підрозділів усім необхідним для ефективного виконання завдань.

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