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На кордоні з Польщею затримали українця, який "прикупив" собі двох дітей

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На кордоні з Польщею затримали українця, який "прикупив" собі двох дітей

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У пункті пропуску "Шегині" українські прикордонники не пропустили до Польщі 30-річного чоловіка, який намагався виїхати з країни як багатодітний батько.

У Львівській області українські прикордонники затримали молодого чоловіка, який при перетині кордону видавав себе за багатодітного батька, пред’явивши підроблені документи.

Про це в п’ятницю, 26 серпня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Шегині" 30-річний чоловік пред'явив свідоцтва про народження трьох дітей, але під час перевірки виявилося, що документи на двох півторарічних дітей схожі на підробку.

"Згодом чоловік зізнався, що купив ці документи через телеграм-канал за 120 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали "багатодітного" батька та передали його співробітникам поліції.

Нагадаємо,  раніше у Львівській області прикордонники затримали 39-річного чоловіка. Він намагався виїхати з України до Польщі із підробленим студентським квитком.

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