На кордоні з Польщею затримали відомого бізнесмена Мазепу

ДБР проводить обшуки в офісі його компанії Concorde Capital.

У четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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За даними джерела, у справі проти Мазепи присутній російський слід. Інші деталі наразі невідомі.

Видання NV з посиланням на свої джерела – власників трьох великих компаній – додає, що ДБР проводить обшуки в офісі Concorde Capital. Справа нібито пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

КМ Goodlife Park побудоване у 2013 році, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Реакція Concorde Capital

У компанії підтвердили, що до них прийшли з обшуками. Concorde Capital стверджує, що нібито обшуки в компанії проводяться без ухвали суду. Зазначається, що також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії.

"Ігор Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі", – зазначили у компанії.

Дії ДБР Concorde Capital називає "тиском на бізнес".

Хто такий Ігор Мазепа

2004 року Ігор Мазепа заснував і став генеральним директором IC Concorde Capital. 2014 року ВВС-Україна називало його другом політика Сергія Тігіпка.

Наприкінці травня Мазепа анонсував створення антирейтингу правоохоронців та суддів, які використовують повноваження з незаконною метою

У жовтні 2023 року він втрапив у скандал, прилетівши на гелікоптері на полювання у Хорватію.

Раніше у ЗМІ писали, що депутат Полтавської обласної ради від фракції "Батьківщина" Микола Корецький нібито володіє готелем у Підмосков’ї, де зупиняються військові РФ.

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