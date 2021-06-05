На кордоні з Польщею затримати авто з ліками на 10 мільйонів гривень (фото)

Чоловік намагався перетнути кордон через смугу руху "зелений коридор".

На кордоні з Польщею затримали авто з дорогими ліками. Українець намагався перетнути кордон в пункті пропуску "Рава-Руська".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Сьогодні, 5 червня, в пункт пропуску "Рава-Руська" заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для прохождения митного контролю він вибрав "зелений коридор". Однак під час огляду серед особистих речей, у багажному відділенні авто, митники виявили 300 ампул лікарських засобів", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що орієнтовна вартість 1 ампули близько 35-40 тис. грн. Зі слів водія, ліки його попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він нічого не знав.

Наразі ліки вилучено, за фактом порушення митних правил порушено протокол. Справу скерують до суду.

Нагадаємо, нещодавно двоє німців на велосипедах під час навколосвітньої подорожі незаконно в'їхали до України, бо думали що вона в ЄС.

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