На кордоні з Польщею зростають черги: коли і як краще перетинати пункти пропуску

На українсько-польському кордоні зросла кількість подорожувальників з початком літнього сезону. Також зростає кількість організованих груп дітей, які перетинають кордон під час канікул. За минулі вихідні, 1-2 липня, через пункти пропуску у Львівській області пропустили рекордні 61 тисячу людей і понад 10 тисяч одиниць транспорту.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Загалом, кількість транспортних засобів, які перетинають українсько-польський кордон у Львівській області в обох напрямках, збільшилась до 1,5 тис. одиниць на добу і зараз складає 9-10 тис. в межах усіх пунктів пропуску. Кількість громадян, які слідують через кордон, збільшилась до 4,5 тис. в середньому за добу становить 49 тис. громадян. Найбільше навантаження припадає на пункти пропуску "Краківець" та "Шегині".

"Ми спостерігаємо найбільші накопичення автотранспорту перед вихідними днями – це четвер, п’ятниця, субота. В подальшому – неділя, понеділок, ми спостерігаємо більше накопичення в напрямку в’їзду до України. Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд з України ми спостерігаємо у понеділок-вівторок, на в’їзд до України – вівторок, середа", - розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник.

Окремо прикордонники виділили накопичення пасажирських автобусів. Враховуючи розклад відправлень з вокзалів більшість автобусів прибувають до кордону в другій половині дня та першій половині ночі. Для перетину кордону водії частіше обирають пункти пропуску "Краківець", "Шегині". Також черги з автобусів можуть спостерігатись і у "Раві-Руській" та "Грушеві".

Пропуск пішоходів здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині". У вихідні дні на пішому переході також періодично спостерігається накопичення. На вихід до суміжної держави можуть очікувати близько 100 осіб. В будні дні пропуск пішоходів через кордон здійснюється ритмічно.

З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону.

"Рекомендуємо громадянам, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Зазначимо що пропуск осіб та транспортних засобів через державний кордон залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску, а також від роботи контрольних служб суміжної сторони", - уточнили в ДПСУ.

Нагадаємо, держприкордонслужба розповіла, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон.

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