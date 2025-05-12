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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На кордоні з Польщею може бути ускладнений рух транспорту - у чому причина

Затримки можливі через протест польських перевізників.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ягодин-Дорогуськ

Ягодин-Дорогуськ / © Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею може бути ускладнений рух транспорту через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» через акцію протесту з польської сторони.

Про це попередили в Державній прикордонній службі України.

«Сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр „Дорогуськ“, що навпроти українського ППр „Ягодин“», — розповіли у ДСПУ.

За повідомленням польської сторони, через акцію протесту рух вантажівок на кордоні буде обмежений — пропуск транспортних засобів здійснюватиметься з інтервалом один автомобіль на годину на в’їзд та виїзд. Водночас гуманітарний вантаж та автобуси проїжджатимуть без перешкод. Протест польських перевізників може тривати до чотирьох місяців.

• На поточний момент рух вантажівок через «Ягодин-Дорогуськ» не змінено. Однак водії повинні враховувати можливі затримки при плануванні перетину кордону. ДПСУ буде додатково інформувати про обставини на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба повідомляла, що на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» можливе уповільнення процесу оформлення з боку польської сторони кордону. Це пов’язано з технічними роботами в пункті пропуску «Дорогуськ».

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