Укрaїнa
125
1 хв

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху: яка причина

Водії, які планують поїздки через «Устилуг — Зосин», повинні врахувати затримки на кордоні.

Наталія Магдик
Пункт пропуску Устилуг

Пункт пропуску Устилуг / © Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

Водії, які планують перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску «Устилуг — Зосин», повинні врахувати можливі затримки. Причиною ускладнення руху є планові дорожні роботи на території пункту пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.

За інформацією прикордонної служби, 20 жовтня у пункті пропуску «Устилуг» на території Волинської області заплановано проведення дорожніх робіт. Водії та подорожуючі повинні врахувати можливі затримки при перетині кордону.

Через дорожні роботи у «Устилузі» на дві доби закривають смугу руху «Червоний коридор» на в’їзді в Україну. Водіїв закликають планувати поїздку заздалегідь. Транспорт рухатиметься через альтернативні смуги, що може спричинити сповільнення руху та накопичення машин з польського боку. Роботи триватимуть до 30 листопада 2025 року, тому водіїв закликають врахувати це при плануванні закордонних поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у зв’язку з проведенням масштабних технічних робіт на прикордонному переході «Краківець–Корчова», протягом наступних двох місяців суттєво сповільниться пропускна спроможність для вантажних автомобілів.

125
